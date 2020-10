Labour åtvarar mot «borgarkrig» etter Corbyn-suspendering

utenriks

Partiet oppmodar fredag sjokkerte medlemmer til å stå saman mot antisemittisme, og appellerte mot igjen å innleie ein øydeleggjande «borgarkrig» etter at den venstreorienterte tidlegare leiaren vart suspendert.

Corbyn er ute av partiet inntil vidare etter at han nekta å akseptere funna i ein rapport frå likestillings- og menneskerettskommisjonen EHRC, som granska måten partiet hadde handtert varslar om antisemittisme. Kommisjonen konkluderte med at Labour hadde brote lova under leiinga til Corbyn. Det vart òg funne døme på at Corbyns leiarlag tona ned, rakka ned på og neglisjerte klager frå jødiske partimedlemmer. I enkelte tilfelle blanda leiinga seg òg inn for å støtte nære samarbeidspartnarar.

Corbyn leidde partiet fram til april 2020. Den nye leiaren av partiet, Keir Starmer, seier han er skuffa over Corbyn, som har mykje støtte frå venstrefløya til partiet og somme fagforeiningar.

– Eg vil ikkje ha splitting i Labour. Eg stilte som leiar for partiet med grunnlag i at eg skulle sameine partiet, men også handtere antisemittisme. Vi kan gjere begge delar. Det er ingen grunn til splitting i partiet vårt, sa Starmer til TV-kanalen Sky News.

I kommentarane sine understrekar Corbyn at antisemittisme er avskyeleg, men seier omfanget av problemet vart dramatisk overdrive av politiske årsaker, av motstandarar i og utanfor partiet, og dessutan i media.

(©NPK)