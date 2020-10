USA-ekspert: – Trump har oppnådd ganske mykje

utenriks

– Han har faktisk gjort det han sa han skulle gjere, sa Amy Fazackerley (49) til BBC tidlegare denne månaden.

Ho stemde på Trump for fire år sidan, og vil gjere det same no. Innsatsen hans for småbedrifter er ei av dei viktigaste sakene for Fazackerley, som sjølv leier ei lita bedrift i nærleiken av Washington DC.

Politiske analytikarar gir 49-åringen delvis rett. Muren langs grensa mot Mexico er langt frå ferdig. Men Trump har klart å innfri fleire andre av valløfta sine.

– Han har oppnådd ganske mykje, slår førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen fast overfor NTB.

Ny kurs

I tida Trump har vore president har tvitring, konfliktar, skandalar og oppsiktsvekkjande utsegner teke mykje merksemd.

Samtidig har Trump tilsynelatande jobba målretta med dei politiske prioriteringane sine i alle fall på nokre område.

Utanrikspolitikken til USA er lagd kraftig om, og det same er handelspolitikken. Innvandringspolitikken har vorte mykje strengare – i tråd med det Trump lova før han vart vald.

– Høgsterett godtok til slutt siste versjonen av avgrensingane Trump ville ha på innreise frå ei rekkje land med hovudsakleg muslimsk befolkning, påpeikar Tønnessen, som er tilsett ved Universitetet i Agder.

Utanrikspolitikk, handel og innvandring er område der Trump har valt heilt andre løysingar enn tidlegare republikanske presidentar.

Til gjengjeld har han handla i tråd med eigne oppfatningar om handel og USAs allierte, oppfatningar han har gitt uttrykk for i intervju heilt tilbake til 1980-talet.

Handelskrig mot Kina

Som president har Donald Trump sett USAs Nato-allierte under betydeleg press. I kulissane skal han ha trua med å trekkje USA ut av alliansen dersom ikkje europeiske land innfrir amerikanske krav om å bruke meir pengar på forsvar.

Trump har sett opp nye tollmurar og reforhandla handelsavtalar, mellom anna med Canada og Mexico. Han har gått til handelskrig mot Kina, som han har peika ut som hovudmotstandaren deira på den internasjonale arenaen.

I mange samanhengar har presidenten vore negativ til internasjonalt samarbeid. Han har trekt USA frå avtalen om Irans atomprogram, og frå INF-avtalen som la avgrensingar på atomarsenala til USA og Russland.

Midt under koronapandemien trekte han òg USA ut av Verdshelseorganisasjonen (WHO).

– Vil ikkje ha krig

Samtidig har Trump prøvd å halde valløfta om å avslutte krigar og hente amerikanske soldatar heim frå utlandet. I motsetning til forgjengarane sine har ikkje Trump bidrege til å starte nye krigar eller store væpna konfliktar.

– Det er ei positiv side ved Trump, han vil ikkje ha krig, seier seniorforskar Sverre Lodgaard ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI).

Likevel er det framleis amerikanske soldatar i Afghanistan, Irak og Syria – òg etter at IS-kalifatet vart knust, og sjølv om Trump har inngått ein fredsavtale med Taliban. Konflikten med Iran er trappa opp, om enn ikkje i form av krig.

Konservative dommarar

Ei særprega Trump-sak der han har hatt blanda resultat, er muren mot Mexico. Arbeidet er i gang, men så langt er det i hovudsak snakk om å byggje ein større barriere der det har stått lågare barrierar frå før.

Planane om ei storsatsing på ny infrastruktur i USA har det ikkje vorte noko av. Så dette løftet er brote.

På mange andre område står Trump for meir tradisjonell republikansk politikk. Han har fått moglegheit til å utnemne tre nye, konservative dommarar til USAs Høgsterett. Dei kan påverke tolkinga av lover om abort, våpen, helsevesen og miljø i mange år framover.

I tillegg har han utnemnt mange konservative dommarar til viktige føderale ankedomstolar.

Trump si skattereform i 2017 blir òg rekna som ein viktig siger. Ho innebar skattekutt både for bedrifter og personar.

Aukande underskot

Medan Republikanarane tidlegare har vore svært opptekne av å redusere underskotet på statsbudsjettet, har Trump fått dei med på stadig aukande underskot. Fram til koronapandemien var økonomien i USA tilsynelatande god.

Ei lang rekkje offentlege reguleringar og forskrifter er fjerna av Trump-regjeringa, ikkje minst reguleringar meint å verne miljøet. I tillegg har presidenten trekt USA frå Parisavtalen.

Motstanden mot miljø- og klimatiltak har brei støtte i Trumps parti, som ønskjer mindre avgrensingar på næringslivet.

Eit anna sterkt ønske i partiet er å oppheve helsereforma Obamacare. Så langt har ikkje Trump lukkast med det.

I utanrikspolitikken har Trump vore endå meir Israel-vennleg enn tidlegare amerikanske presidentar. Dei siste månadene har han bidrege til avtalar som har betra forholdet mellom Israel og fleire arabiske land.

– Gjer seg sjølv rik

I valkampen i 2016 lova Trump òg at han skulle «drenere sumpen» i Washington, kjempe mot korrupsjon og forby lobbyisme.

Kritikarane til presidenten meiner utviklinga har gått i stikk motsett retning på dette punktet. Trump blir skulda for å favorisere familiemedlemmer, tene pengar på presidentembetet og undergrave sjølvstendet til rettsvesenet.

Ein av verdas mest kjende statsvitarar, Francis Fukuyama, meiner Trump-regjeringa minner om ei mafia-gruppering som har teke kontroll over landet.

– Dei ønskjer å bruke regjeringa til å gjere seg sjølve og alle dei kjenner rike og bruke lovverket mot fiendane sine, sa Fukuyama nyleg til avisa Sydney Morning Herald. Her beskreiv han òg Trump som ein trussel mot demokratiet i USA.

Også Alf Tomas Tønnessen er sterkt bekymra for konsekvensane dersom Trump blir attvald. Fritakingar av Trumps venner i rettsvesenet er noko Tønnessen trur vi i så fall kan sjå meir av.

Samtidig trur han Trump ville hatt svært gode sjansar for attval om ikkje koronapandemien hadde ramma USA og økonomien i landet.

