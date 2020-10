Biden leier, men kan ikkje ta sigeren på forskot

utenriks

Fredag hadde Biden eit forsprang på Donald Trump på 7,4 prosentpoeng, ifølgje ei gjennomsnittsutrekning basert på ti meiningsmålingar. Denne gongen hadde alle målingane Biden på topp, men forskjellen mellom han og Trump varierte mellom 1 og 12 prosentpoeng.

Utrekningane frå RealClearPolitics går tilbake til september i fjor og har aldri hatt Trump føre Biden. Avstanden har variert ein del – i mai var det 4 prosentpoeng som skilde dei, for eit par veker sidan var det 10 – men Biden har heile vegen lege føre.

Tapte med flest stemmer

Men for å vinne er det ikkje nok å få flest stemmer på landsbasis. Det er ikkje eingong nødvendig. Fem gonger i historia har amerikanske presidentval enda med at den som fekk flest stemmer tapte. To av dei fem tilfella var på 2000-talet, seinast i 2016. Hillary Clinton fekk 2,1 prosentpoeng fleire stemmer enn Donald Trump, men det var altså sistnemnde som kunne flytte inn i Det kvite hus.

Det avgjerande er kven som vinn valmannskollegiet. Amerikanarane vel ikkje president direkte, men ved å sende valmenn – delegatar – til ei forsamling som vel presidenten. Desse delegatane stemmer i utgangspunktet i tråd med fleirtalet i staten dei kjem frå. Maine og Nebraska fordeler valmenn ut frå resultatet i kvart enkelt distrikt, medan vinnaren tek alt i resten av dei 48 statane.

Størst ikkje alltid viktigast

Kvar delstat har like mange valmenn som dei har representantar i Kongressen. California har flest, 55, medan ei rekkje småstatar berre har tre kvar. Hovudstaden Washington, som ikkje er representert i Kongressen, får òg tre valmenn.

Sjølv om det er lett å tenkje at California er den viktigaste delstaten å kjempe for, så er det ikkje her valkampen er på det heftigaste. Californiarane er liberale og stemmer demokratisk med god margin. Der støyten blir sett inn, er i dei såkalla vippestatane. Dette er statar der det ofte er jamt, og utfallet er uvisst. Dermed treng ein ikkje overtyde så veldig mange veljarar for å kunne innkassere ein solid gevinst.

I 2016 var det seks delstatar der avstanden mellom Clinton og Trump var mindre enn 2 prosentpoeng. Trump vann New Hampshire med vel 2.000 stemmers overvekt. Det gav han alle dei fire valmennene i delstaten. 13.000 stemmer skilde i kampen om dei 16 delegatane frå Michigan. Også dei gjekk til Trump.

I år var det i utgangspunktet seks delstatar som vart rekna som viktige vippestatar: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nord-Carolina, Florida og Arizona. Etter kvart er også Iowa, Nevada, Minnesota, Georgia, Ohio og Texas blant dei som har fått denne nemninga. Det er med andre ord mange delstatar som er i spel, og som kan bli avgjerande.

Sannsyn

Valsystemet gjer altså at fordelinga av stemmene er vel så viktig som kor mange stemmer ein får. Derfor har fleire nettstader og meiningsmålarar eigne modellar for å rekne ut kor sannsynleg det er at ein av kandidatane vinn. Den mest kjende er truleg FiveThirtyEight – namnet viser til talet på valmenn – som blir drive av Nate Silver.

I månadsskiftet august/september viste modellen hans at det var 32 prosents sjanse for at Trump kunne vinne, sjølv om Biden leier på målingane. Det er omtrent like sannsynleg som det å få fem eller seks viss du trillar ein terning, med andre ord slett ikkje usannsynleg.

Vel ein månad seinare hadde Trumps sjanse krympa til 17 prosent, noko som svarer til at han «må trille ein seksar» for å vinne. Fredag var det berre 11 prosents sjanse for at han kunne sikre seg fire nye år som president. Det er framleis ikkje umogleg. Det er litt mindre sannsynleg enn sjansen for å få kron i tre myntkast på rad. Det kan skje, men det er ikkje veldig sannsynleg.

Poststemmer

I tillegg til at utfallet naturleg nok er usikkert før valdagen, så er det òg usikkert når resultatet er klart. I år er det langt fleire post- og førehandsstemmer enn vanleg, noko som kan føre til forseinkingar.

Dei fleste delstatar aksepterer berre poststemmer som kjem fram før vallokala stengjer, så forseinkingar i postgangen kan gi utslag. I California held det at stemma er postlagd seinast på valdagen.

Det tek òg lenger tid å telje poststemmer, og dei fleste delstatane byrjar ikkje å telje dei før på sjølve valdagen.

I år har over 80 millionar stemt på førehand, anten per post eller ved personleg oppmøte. I Texas har det vore fleire førehandsstemmer i år enn det var stemmer totalt ved valet i 2016. Demokratar førehandsstemmer i større grad enn republikanarar, dermed kan Biden ta innpå – eller auke forspranget – etter kvart som desse stemmene blir talte opp.

Avgjort i retten

Ein siste faktor som kan gjere at fasiten ikkje blir klar i løpet av valnatta eller dagen etter valet, er dersom ein av kandidatane ikkje aksepterer resultatet. Då kan det heile hamne i rettsvesenet, slik som i 2000. Den gong gjekk saka heilt til høgsteretten, og det tok 36 dagar før George W. Bush offisielt hadde vunne mot Al Gore.

Donald Trump har sagt at han trur valet vil ende i høgsteretten i år òg. I så fall kan det bli lange veker å vente på eit endeleg resultat. Dersom ein klarer seg utan å bruke domstolane, er sjansen framleis stor for at vi onsdag 4. november veit kven som skal takast i eid som president i Washington 20. januar.

