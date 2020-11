Høgreekstreme truar USA-val

utenriks

Medan president Donald Trump i valkampen har retta skytset sitt mot det han omtaler som valdelege venstreekstremistar, slo Departementet for innanlands tryggleik nyleg fast at det er kvite rasistar og høgreekstremistar som utgjer den største tryggingstrusselen i USA.

– Valdelege tilhengjarar av kvit overmakt utgjer den mest vedvarande og dødelege trusselen, konkluderte dei tidlegare i månaden.

Ifølgje Brian Murphy, som vart fråteken posten som etterretningssjef i departementet i august, prøvde Det kvite hus å blokkere offentleggjeringa av rapporten, fordi han ville slå tilbake på Trump.

Rapporten vart først frigitt etter at Murphy hadde levert eit formelt varsel om dette.

Terror

Statistikken lèt ingen tvil etter seg om kven som har stått bak dei aller fleste terrorplotta og terrordrapa i USA.

Tankesmia Centre for Strategic and International Studies (CSIS) har analysert 61 terrorangrep som anten fant stad eller vart hindra i USA i dei åtte første månadane av året.

Angrepa er delt inn i fire kategoriar: Religiøst motiverte, høgreekstreme, venstreekstreme og andre.

Høgreekstreme stod bak 67 prosent, venstreekstreme stod bak 20 prosent og ytterleggåande islamistar stod bak 7 prosent. Andre, blant dei tilhengjarar av den såkalla Boogaloo-rørsla som også blir rekna som høgreekstrem, stod òg bak 7 prosent, konkluderer CSIS i ein rapport.

Over halvparten av alle som vart drepne i terrorhandlingar i USA i åra 1994 til 2019, vart drepne av høgreekstremistar, viser statistikken.

Dei to siste åra, 2018 og 2019, er likevel over 90 prosent av terroroffera i USA, drepne av høgreekstreme.

Stadig meir aktive

Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) har òg analysert statistikk og har i tillegg kartlagt rundt 80 amerikanske militsgrupper dei siste månadene, det store fleirtalet av dei høgreekstreme.

Dei konkluderer med at dei høgreekstreme militsane blir stadig meir aktive og at dei «utgjer ein alvorleg trussel mot amerikanske veljarars tryggleik».

Trump har hausta sterk kritikk for den manglande viljen til å ta klar avstand frå høgreekstreme grupper som Proud Boys, for i staden å komme med utsegner som dei oppfattar som oppmuntrande.

Då Trump vart pressa på dette under dei første debatten med Joe Biden, bad han Proud Boys tre tilbake, men vere førebudd.

Kan skremme veljarar

I andre samanhengar har Trump oppmoda tilhengjarar til å møte opp ved vallokala for å opptre som borgarvern og sørgje for at alt går riktig for seg på valdagen, noko fleire militsgrupper seier at dei aktar å gjere.

Tungt væpna og til tider uniformerte militsmedlemmer kan komme til å skremme bort veljarar, åtvarar både FBI og andre.

Militsgrupper er no aktive over heile USA, sjølv om alle delstatane ifølgje Georgetown University Law Center forbyr «private, uautoriserte militsar og militære einingar å engasjere seg i aktivitetar som er reservert styresmaktene, inkludert vidareføring av loven».

– Det er ikkje forbode å vere medlem av ei gruppe eller rørsle som har ekstreme synspunkt i USA, seier den tidlegare FBI-agenten Tom O'Connor til Wall Street Journal.

– Det er berre dersom desse synspunkta fører til alvorlege kriminelle handlingar at dette blir ulovleg, påpeikar han.

Attentat og kupp-planar

Amerikansk påtalemakt har fleire gonger teke ut tiltale mot medlemmer av høgreekstreme militsar som har planlagt attentat, bortføringar og kupp. Det har ofte resultert i domfelling for mindre alvorlege lovbrot.

Fleire militsmedlemmer er dømde for drap opp gjennom åra, men utan at dette har fått følgje for militsane dei har vore medlemmer av.

– Det er svært vanskeleg å få nokon dømde for oppvigling, konstaterer jussprofessor Peter Henning ved Wayne State University Law School til Wall Street Journal.

Mange av dei høgreekstreme militsane har opp gjennom historia dukka opp i Michigan, der 13 menn i Wolverine Watchmen-militsen nyleg vart arresterte etter å ha planlagt å kidnappe guvernøren, demokraten Gretchen Whitmer.

Timothy McVeigh og Terry Nichols, som drap 168 menneske då dei sprengde ein føderal bygning i Oklahoma City i 1995, hadde begge band til ei av militsgruppene i Michigan.

Hyllar Trump

Ifølgje borgarrettsorganisasjonen Anti-Defamation League (ADL) fekk militsrørsler i USA ein oppsving då Barack Obama vart vald til president i 2008, noko som var tungt å svelgje for mange kvite høgreekstremistar og rasistar.

Grupper som Oath Keepers har i dag tusenvis av medlemmer med bakgrunn frå militæret og politiet, som har det til felles at dei hyllar Donald Trump og hevdar at det berre er valfusk som kan ta frå han siger.

Det same gjer medlemmene av Three Percenters, som også hyllar Trump som USAs redningsmann.

Proud Boys er òg representert landet rundt og medlemmene tyr ofte til vald, og det same gjer medlemmene av Boogaloo Bois, ifølgje Acleds kartlegging.

Fryktar borgarkrig

Borgarrettsorganisasjonen Southern Poverty Law Center kartla i 2019 heile 576 ytterleggåande grupper i USA, 181 av dei væpna militsar.

Med Trump i Det kvite hus har hatet mot dei føderale styresmaktene stilna noko, konstaterer senteret, som fryktar ei ny blomstring dersom Biden og Demokratane tek over presidentposten.

– Sjølv om latinamerikanske immigrantar, muslimar, eliten, antifascistar, «deep state» og andre utradisjonelle mål har bidrege til å fyre opp den regjeringskritiske rørsla under Trump, har ikkje rørsla gløymt dei vanlege fiendane sine som er føderale styresmakter og politistyresmaktene, konstaterer senteret.

Frykta for kva som kan skje dersom Trump tapar valet, og verken han eller tilhengjarane hans aksepterer nederlaget, er aukande i USA.

Kvar tredje amerikanar reknar med at USA vil oppleve borgarkrig innan fem år, viste ei meiningsmåling i 2018. Frykta har ikkje vorte mindre sidan.

