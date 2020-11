Belgias andre nedstenging i gang

utenriks

Berre 106 av 2.000 intensivplassar er ikkje fylt, skriv Brussels Times. I gjennomsnitt er det rundt 16.000 nye smittetilfelle og over 100 dødsfall per dag.

Dermed strammar regjeringa grepet for å avgrense folks kontaktar. Frå måndag er det slutt på å gå på besøk til venner og familie. Unntaket er at kvar belgiar får ha éin såkalla «klemmekontakt», som dei kan treffe på nært hald. Dei som bur åleine, kan ha to slike kontaktar. Klemmekontaktar kan bytast frå veke til veke. Utandørs og med god avstand kan fire personar komme saman.

Alle som kan, må jobbe heimanfrå. Alle serveringsstader er stengde, men det er lov å bestille mat for henting eller få levert på døra. Dei fleste butikkar må stengje, men matbutikkar og apotek får halde ope. For at ikkje supermarknader skal få ein urettkommen fordel overfor butikkar som må stengje, får dei ikkje lov til å selje ikkje-nødvendige varer, som klede, bøker og kjøkkenutstyr. Bestilling med henting i butikk er framleis tillate.

Universitet får berre drive fjernundervisning, og haustferiane til skulane forlengjer dei med ei veke. Det er òg portforbod frå klokka 22 eller midnatt, avhengig av kvar i landet ein bur.

Tiltaka gjeld fram til 13. desember.

(©NPK)