utenriks

Det nye partiet vil konsentrere seg om berre å verne utsette grupper og satse på at resten av befolkninga oppnår flokkimmunitet, skriv Reuters.

– Vi viser motet som trengst for å gå imot konsensustenking og etablerte interesser rundt covid. Men det er mange område innan offentleg liv som kan betrast for å tene vanlege menneske. Derfor vil vi kjempe for Reform, seier Farage.

