Charlie Hebdo-rettssak utsett på grunn av koronasmitte

utenriks

Rettssaka hadde allereie vorte sett på vent etter at den hovudmistenkte, Ali Riza Polat, testa positivt i helga. Dei 13 andre tiltalte vart deretter testa, og to av dei viser seg altså no òg å vere smitta.

Tolv personar, ti av dei knytte til bladet Charlie Hebdo, vart drepne i eit terrorangrep mot redaksjonen deira i Paris 7. januar 2015. Sjefredaktøren Stéphane «Charb» Charbonnier og fire andre teiknarar var blant dei drepne.

Dei som angreip Charlie Hebdo, er døde. For ein dryg månad sidan starta rettssaka mot dei 14 personane som er tiltalte for medverknad.

(©NPK)