Egypt held grensa mot Gaza open i fire dagar

Det er første gong på over éin månad at ein kan krysse grensa, som vart stengd fullstendig i midten av mars for å hindre spreiing av koronaviruset.

Måndag vart fleire tryggingsstyrkar utplasserte i byane på Gazastripa i samband med at fleire bussar vart fylte opp med egyptiske og andre statsborgarar.

Hundrevis av palestinarar i Egypt kan òg no dei neste dagane krysse grensa over motsett veg.

Då grensa vart mellombels opna i tre dagar i september forlét 2.659 passasjerar Gaza, medan 819 kom motsett veg.

