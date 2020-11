Franske skular minnest den drepne læraren Samuel Paty

utenriks

47 år gamle Paty vart knivdrepen og fekk hovudet skore av 16. oktober. Angrepet skjedde etter at han tidlegare same månad hadde vist fram ein karikatur av profeten Mohammed i ei forelesing på skulen, like utanfor Paris.

– I dag vil dei heidre Samuel Paty. Dei og lærarane deira vil saman med oss alle tenkje på han. Planen til terroren er å spreie hat, seier president Emmanuel Macron i ei videohelsing retta mot elevane i landet på sosiale medium.

Førre veke vart tre menneske knivdrepne i Notre-Dame-kyrkja i Nice. Gjerningsmannen ligg på sjukehus og har enno ikkje forklart seg. Angrepet er ein av fleire hendingar som har skjedd etter drapet på Paty.

Macron har forsvart Mohammed-karikaturane og peika på ytringsfridommen, noko som har fått fleire muslimske leiarar rundt om i verda til å reagere. Det har òg vore ei rekkje demonstrasjonar mot Macron og Frankrike i fleire land.

Franske styresmakter har heva antiterrorberedskapen til høgaste nivå etter angrepa. Franske foreldre som følgde barna sine til skulen måndag, har vorte bedne om å ikkje opphalde seg på skuleområdet lenger enn nødvendig.

