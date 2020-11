Leger Uten Grenser: Norsk støtte til Libyas kystvakt er hårreisande

utenriks

Noreg har bidrege med nærare 300 millionar kroner til EUs fond for å bremse straumen av flyktningar og migrantar over Middelhavet (EUTF), som mellom anna støttar den libyske kystvakta.

Det siste bidraget til fondet, der Noreg òg er representert i styrande organ, var på 60 millionar kroner og vart gitt i sommar, får NTB opplyst i Utanriksdepartementet.

Den libyske kystvakta har i år plukka opp nærare 10.000 flyktningar og migrantar i Middelhavet og returnert dei til Libya.

Dei som blir returnerte risikerer ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR), Amnesty International og Leger Uten Grenser å bli vilkårleg internert, torturert, seksuelt utnytta og sett i tvangsarbeid.

Positivt

EU-parlamentet kravde tidlegare i år at støtta til Libyas kystvakt måtte stanse, men i staden er ho trappa opp. Takka vere støtta fekk kystvakta nyleg to fartøy rusta opp.

– Vi meiner at det er positivt at libysk kystvakt tek ansvar for søk- og redning i sitt eige territorielle farvatn, seier statssekretær Marte Ziolkowski (H) i Utanriksdepartementet.

– Det er hårreisande å høyre. Dette er snakk om ei kystvakt som stansar folk på flukt og tvingar dei tilbake til utrygge forhold der dei risikerer å bli utsette for dei mest grufulle ting. Kystvakta opererer langt ut i internasjonalt farvatn, seier humanitær-rådgjevar Trygve Thorson i Leger Uten Grenser.

– Eg har sjølv snakka med folk som har vorte returnerte av kystvakta og deretter har vorte sperra inne i interneringssenter under forferdelege forhold, fortel han.

Bekymra

Libya har vore prega av kaos og anarki sidan opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre NATO-land styrta regimet til Muammar Gaddafi i 2011.

Ziolkowski meiner det er heilt nødvendig å kjempe mot den irregulære menneskesmuglinga frå landet, men erkjenner at tryggingssituasjonen gir grunn til bekymring.

– Vi er bekymra både for tryggingssituasjonen og for den politiske situasjonen i Libya. Han er alvorleg og forholda mange migrantar lever under er vanskelege og uverdige, seier Ziolkowski.

Men nærare 40.000 migrantar er med bistand frå UNHCR og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) returnert frå Libya til heimlanda sine, understrekar ho.

– Norske styresmakter er i løpande dialog med EU om felleseuropeiske tiltak knytt til migrasjon og vi legg stor vekt på internasjonalt samarbeid for å bidra til at tryggleik og dei grunnleggjande rettane til migrantane blir teke vare på. Av EUTF-midla som er sette av til Libya, går over halvparten til å verne og hjelpe migrantar, flyktningar og internt fordrivne, medan ein tredel går til å hjelpe lokalsamfunn, seier Ziolkowski.

Aukar lidingane

– Det er vel og bra å jobbe for å verne flyktningane og migrantane i Libya og flyge dei ut med UNHCR og IOM, men dei siste åra har med all klarleik vist at arbeidet ikkje gir tilstrekkeleg vern og går altfor sakte, seier Thorsen.

– Sjølv EU-parlamentet har sagt at Libya ikkje er trygt for flyktningar og migrantar og har bede EU om å stanse støtta til den libyske kystvakta. Noreg nektar derimot å ta avstand frå støtta, og dei nektar å erkjenne at støtta bidreg til auka liding for tusenvis av menneske på flukt. Det synest vi er ekstremt skuffande og svært urovekkjande, seier han.

