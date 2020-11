Over 1,2 millionar koronadødsfall på verdsbasis

utenriks

Det viser tal frå Worldometer, som samlar inn koronastatistikk frå landa i verda. Det er ikkje alltid mogleg å vite om ein person har døydd av eller med viruset.

Talet på koronadødsfall toppa ein million i slutten av september. Nesten eitt av fem koronadødsfall skjer i USA, som no melder om 236.000 døde. Også India og Brasil melder om over 100.000 dødsfall. Mexico har hatt 91.000 dødsfall, medan Storbritannia står for klart flest i Europa med 46.000.

I Noreg har 282 personar døydd med koronaviruset.

