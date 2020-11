Skyting ved universitetet i Kabul – politiet sperrar av området

utenriks

Det afghanske innanriksdepartementet seier at skytinga framleis går føre seg.

Måndag var det planlagt ei litteraturutstilling på universitetet, kor fleire høgtståande personar var venta å delta, ifølgje afghanske medium. Det er førebels ikkje kjent om nokon av desse allereie hadde komme til universitetet då hendinga oppstod måndag morgon.

Undervisninga på måndag var allereie godt i gang då skytinga byrja, fortel ein universitetsprofessor til den lokale TV-kanalen Ariana. Tilsette og tryggingspersonell hjelpte studentar med å komme seg vekk frå området, ifølgje professoren.

Det skal òg ha vore ein eksplosjon i nærleiken av universitetet, ifølgje ei lokal kjelde. Dette er likevel ikkje stadfesta. Det er førebels ukjent kven som står bak angrepet, men Taliban nektar for at dei er involverte, ifølgje fleire lokale kjelder.

Dei siste åra har ei rekkje utdanningsinstitusjonar vorte angripne frå ekstremistgrupper som til dømes Den islamske staten (IS). Så seint som førre veke vart minst 24 menneske, dei fleste av dei studentar, drepne i eit sjølvmordsangrep mot ein utdanningsinstitusjon i Kabul. IS tok på seg ansvaret for angrepet.

Noreg har rundt 60 spesialsoldatar i Kabul, der dei i fleire år har samarbeidd tett med spesialstyrken til det afghanske politiet, Crisis Response Unit 222, og følgjer dei når dei er ute på oppdrag.

