Snowden søkjer om russisk statsborgarskap

– Etter å ha vore skilt frå foreldra våre i fleire år, ønskjer ikkje eg og kona mi å bli skild frå sonen vår. Det er derfor vi søkjer om dobbelt statsborgarskap no, i ei tid prega av pandemi og stengde grenser, seier Snowden i ei fråsegn.

37 år gamle Snowden har budd i Russland sidan 2013, saman med kona si Lindsay Mills. Førre veke kunngjorde det amerikanske ekteparet at dei ventar barn.

I oktober vart det kjende at Snowden hadde fått innvilga permanent opphald i Russland, der han har opphalde seg for å unngå å bli utlevert til heimlandet. Han vart sikta for spionasje etter at han avslørte USAs masseovervaking av tele- og datatrafikk.

