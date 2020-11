Ti studentar drepne på universitetet i Kabul

utenriks

Augnevitne fortel om eksplosjonar og skyting inne på området. Ein talsmann for innanriksdepartementet seier at situasjonen er uavklart og at spesialstyrkar er på plass.

– Fiendar av Afghanistan, fiendar av utdanning, har teke seg inn på universitetet i Kabul, seier talsmannen Tariq Arian.

Noreg har rundt 60 spesialsoldatar i Kabul, der dei i fleire år har samarbeidd tett med spesialstyrken til det afghanske politiet, Crisis Response Unit 222, og følgjer dei når dei er ute på oppdrag.

Bilete i sosiale medium viser studentar som flyktar i panikk frå universitetsområdet, som no er under evakuering.

Angrepet på måndag kom kort tid før opninga av ei afghansk-iransk bokmesse, men ingen har teke på seg ansvaret, og det er uklart om messa var målet for angriparane.

Taliban opplyser at dei ikkje står bak angrepet, men den ytterleggåande islamistgruppa IS har tidlegare angripe ei rekkje utdanningsinstitusjonar i Afghanistan.

Seinast førre veke tok IS på seg ansvaret for eit sjølvmordsangrep mot ein utdanningsinstitusjon i Kabul der minst 24 menneske vart drepne, dei fleste av dei studentar.

