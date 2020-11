Tyskland går inn i ei månadslang nedstenging

utenriks

I størsteparten av landet er det berre lov at ti personar frå to hushald kjem saman utandørs. Innanlandsturisme er meir eller mindre forbode. Etter at fotballsupporterar slapp inn på stadion igjen på starten av sesongen, er dei no stengt ute på ny. Musea i landet er òg stengde.

Det finst likevel lyspunkt for befolkninga. Restaurantar får framleis servere mat til henting eller levering på døra. Dei fleste butikkar får framleis halde ope, og det gjeld òg frisørane i landet. Skular og barnehagar er òg opne.

Tyskland melde om 12.097 nye tilfelle av koronaviruset det siste døgnet, noko som gjer at det samla talet no ligg på 545.000 tilfelle. 49 nye dødsfall vart rapporterte inn til folkehelseinstituttet Robert-Koch-Institut, og det samla talet ligg på 10.530.

