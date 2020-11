Utfordrar vann første valomgang i Moldova

utenriks

Ifølgje valkommisjonen i landet fekk russiskvennlege Dodon 32,6 ein oppslutning på 32,6 prosent. Totalt hadde veljarane åtte kandidatar dei kunne stemme på. Sidan ingen av dei fekk fleirtal, går Sandu og Dodon vidare til ein ny runde om to veker.

– Veljarane har vist at det gode kan vinne fram. Vi har sjansen til å få Moldova på rett spor og saman byggje ein fungerande stat som verkar for alle borgarar, seier 48 år gamle Sandu.

Også i 2016 møtte dei to kandidatane kvarandre til ein andre valomgang. Dodon seier han er overtydd om at han kjem til gjenta bedrifta frå fire år tilbake.

– Vi kan ikkje tillate at landet blir destabilisert eller at statsoverhovudet blir ei nikkedokke for utanlandske interesser, seier 45-åringen.

Den tidlegare sovjetrepublikken ligg klemt mellom Ukraina og EU-medlemmen Romania. Landet har lenge vore delt mellom dei som vil nærme seg EU, og dei som ser til Russland. Dodon er blant sistnemnde og har søkt mot Russland for støtte til Moldova, som dei siste åra har vore på randa av økonomisk kollaps.

Sandu var statsminister i fleire månader i Dodons første periode, men måtte gå etter eit mistillitsforslag. Ho meiner tettare integrering med EU er vegen ut av det økonomiske uføret.

