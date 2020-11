Valet som kan avgjere USAs framtid og plass i verda

utenriks

Republikanaren Donald Trump og Demokraten Joe Biden har lite til felles, sett bort frå høg alder.

Medan 74-åringen Trump har brukt mesteparten av livet på å tene pengar og snakke om eigen stordom og rikdom, har 77 år gamle Biden vore folkevald heiltidspolitikar i snart 50 år.

Begge kjenner dei rett nok Det kvite hus frå innsida, Trump etter fire år som president og Biden etter åtte år som visepresident under Barack Obama. Men der stoppar òg likskapen.

Skjellsord og løgner

Trump har under fire år som president vist fingeren til omverda og internasjonalt samarbeid, trekt USA ut av ei rekkje internasjonale avtalar og kutta USAs bidrag til FN-organisasjonar som WHO og UNRWA.

Presidenten har òg late skjellsord og vulgære karakteristikkar hagle over alle som har ytra kritikk eller komme med innvendingar, noko som også har resultert i stor gjennomtrekk i hans eigen administrasjon.

Tidlegare medarbeidarar har teikna eit bilete av han som impulsiv, ustabil og meir oppteken av sitt eige sjølvbilete enn eigne landsmenn sitt ve og vel. Sjølv har han hevda å vere «eit stabilt geni».

Trump er òg teken i å framføre tusenvis av usanningar og har teikna eit merkeleg bilete av det amerikanske samfunnet og sin eigen innsats for å gjere USA «great again», som i beste fall må kunne kallast misvisande.

Gir Kina skulda

Amerikanske medium er gjort til hovudfiende, det same er Kina som Trump gjekk til handelskrig mot, noko som resulterte i at USAs handelsunderskot auka endå meir. Det same har budsjettunderskotet og statsgjelda under Trump, medan dei rike har vorte rikare.

Trump har òg gitt Kina skulda for koronapandemien, som snart har kosta 240.000 amerikanarar livet og har avdekt eit helsevesen heilt ute av stand til å dekkje behovet til innbyggjarane.

Sjølv avfeia han koronaviruset først som ein mild influensa, skulda Demokratane for å bruke smitteverntiltak for å ramme han og nekta til det siste å bruke munnbind, sjølv etter å ha testa positivt for viruset.

Pandemien kasta over 20 millionar amerikanarar ut i arbeidsløyse, ramma økonomien hardt og stadig fleire amerikanarar byrja etter kvart å tvile på Trumps løfte om mirakelkurar, snarleg vaksine og eit overvunne virus.

Slit på målingane

Misnøya kom tydeleg til syne på meiningsmålingane, der Trump gjennom heile valkampen har lege eit godt stykke bak utfordraren Biden. Det gjorde han likevel også i 2016, då han sigra over Hillary Clinton med nesten 3 millionar færre stemmer takka vere den amerikanske valordninga.

Stikk i strid med alle smittevernråd har Trump dei siste vekene reist landet rundt og halde store folkemøte, noko som ifølgje ein fersk Stanford-studie truleg har resultert i ytterlegare 30.000 smittetilfelle og minst 700 dødsfall.

At smittespreiinga den siste veka før valet har auka kraftig i dei viktige vippestatane i Midtvesten, som Trump noko overraskande kapra frå Demokratane i 2016, er dårleg nytt for han. Meiningsmålingane viser no at Biden har eit solid overtak i desse delstatane, og koronafrykt kan gjere det vanskeleg for Trump å mobilisere veljarar i siste liten.

Biden med munnbind

Joe Biden har til samanlikning snakka til veljarane frå sin eigen heim, har konsekvent brukt munnbind når han har reist rundt og han har late vere å halde folkemøte.

Han har samtidig vore nådelaus i kritikken sin av Trumps handtering av pandemien, kallar ho fullstendig feilslått og eit synleg bevis på kor ueigna Trump er som president.

Biden er likevel ingen karismatisk mann og har aldri lukkast med å skape den heilt store entusiasmen hos folk.

Med den lange fartstida si i Senatet og åra som visepresident verkar han for mange amerikanarar som eit typisk døme på makteliten i Washington.

Ingen sosialist

Sjølv om radikale utfordrarar som Bernie Sanders og Elizabeth Warren og deira mange tilhengjarar blant Demokratane, har tvinga Biden eit knepp til venstre, ligg han framleis godt ute på høgresida etter norsk målestokk.

Trumps påstand om at Biden vil gjere USA til ein ufri sosialiststat dersom han vinn, fell derfor på si eiga meiningsløyse.

Biden lovar rett nok å vidareføre Obamas helsereform, auke minstelønna, heve skattane for dei rikaste, sikre gratis college-utdanning for alle og bruke tusenvis av milliardar kroner på klimatiltak, men sosialisme kan det knapt kallast.

USA treng ein president som respekterer vitskapen, som speler på lag med omverda, som ikkje opptrer splittande på heimebane, men som evnar å byggje bru mellom partia i Kongressen og som respekterer demokratiet, har vore Bidens hovudbodskap i valkampen.

Skuldingar

Medan Demokratane har trekt fram Trumps lefling med konspirasjonsteoriar og manglande vilje til å ta avstand frå høgreekstreme militsgrupper og tilhengjarar av kvit overmakt, har presidenten og hans næraste skulda Biden for korrupsjon.

Ifølgje dei hjelpte Biden som visepresident sonen Hunter med forretningsverksemd i Ukraina og Kina. Biden avviser dette, og det er heller ikkje fastslått at sonen gjorde seg skuldig i lovbrot i desse to landa.

Begge delar var tema under den første kaotiske TV-debatten mellom dei to presidentkandidatane og vart sidan følgt opp av dei respektive støttespelarane deira, utan at dette tilsynelatande har endra synet folk har på dei noko nemneverdig.

Trumps eigen historikk når det gjeld damer, har derimot gjort Republikanarane forsiktige med å skulde Biden for upassande åtferd, eit elles ynda tema i amerikanske valkampar.

Kviskrar om demens

Sidan det berre er tre år som skil dei to, har heller ikkje Bidens alder vore eit stort tema. Men den tidlegare visepresidentens stamming og til tider usamanhengande utsegner har ført til kviskring om at han er dement.

Trump kallar konsekvent Biden for «søvnige Joe», men det var slett ingen søvnig eller dement Biden sjåarane fekk sjå under dei to TV-debattane.

Biden har i det store og heile vore spart for det kraftige hatet og den massive svertekampanjen som vart Hillary Clinton til del i 2016.

Mobilisering

Fleire drap på svarte, gjort av politifolk dei siste månadene, har pusta nytt liv i Black Lives Matter-rørsla og resultert i mobilisering blant svarte veljarar. Entusiasmen er kanskje ikkje den aller største når det gjeld Biden, men antipatien mot Trump er desto større.

Det same gjeld veljarane med latinamerikansk og asiatisk bakgrunn, som til liks med svarte tradisjonelt stemmer på Demokratane. Det gjer òg eit fleirtal av dei kvinnelege veljarane og veljarar med høgare utdanning.

Eitt av dei store spenningsmomenta er derfor om kvite arbeidsklasseveljarar, som var med på å gi Trump sigeren i 2016, framleis stoler på løfta hans.

Nærare 100 millionar amerikanarar har alt førehandsstemt og sagt meininga si om dei to, og tysdag feller veljarane sin endelege dom over kva veg USA skal gå dei neste fire åra.

(©NPK)