Algeries sjukehusinnlagde president stadfestar covid-19-sjukdom

President Abdelmadjid Tebboune vart førre veke flydd til Tyskland for å få sjukehusbehandling etter at fleire av rådgivarane hans hadde fått covid-19. Dette sette i gang spekulasjonar om at presidenten òg var smitta av koronaviruset, men det er først no det blir stadfesta.

74-år gamle Tebboune er kjent for å vere ein storrøykjar.

– Presidenten får framleis behandling på eit spesialsjukehus i Tyskland etter å ha pådrege seg covid-19. Han er i stadig betring, opplyser presidentkontoret i ei pressemelding.

