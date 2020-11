Frankrike hevdar å ha drepe 50 jihadistar i Mali

utenriks

– Endå ein gong viser vi at terrorgrupper ikkje kan operere ustraffa, skriv Parly på Twitter.

Ho besøkjer for tida hovudstaden i Mali, Bamako, der ho møter leiaren for overgangsregjeringa. Dei franske styrkane skal ha konfiskert ei mengd utstyr og våpen under dei siste operasjonane.

Frankrike har opplevd ei rekkje dødelege angrep frå islamistiske ekstremistar, og har sendt tusenvis av soldatar til Vest-Afrika for å kjempe mot ekstremistgrupper.

Islamistiske ekstremistar vart tvinga frå makta i nordlege Mali i 2013 etter ein franskleidd militæroperasjon, men har etablert seg i ørkenområda og gjennomfører no jamlege angrep på militærstyrkane i landet og deira allierte.

