Kviterusslands aller første atomkraftverk er opna

utenriks

Kjernekraftverket, som ligg 40 kilometer sør for den litauiske hovudstaden Vilnius, har vorte kopla til Kviterusslands straumnettverk og har alt byrja å produsere straum, ifølgje operatøren Belenergo.

Litauen har lenge vore imot bygginga av kraftverket og peikar på at prosjektet har vore prega av ei rekkje ulykker. Dei hevdar òg at kraftverket er bygd med stolne materiale, og dessutan at arbeidarane blir behandla dårleg.

Russiske Rosatom, som bygde kraftverket, hevdar på si side at designet til kraftverket er i tråd med internasjonale retningslinjer.

