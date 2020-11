Sverige skjerpar smitteverntiltaka

utenriks

Sverige skjerpar no inn i regionane Halland, Örebro og Jönköping, og sju av ti svenskar blir dermed omfatta av dei nye og strengare tiltaka, sa Löfven på ein pressekonferanse tysdag.

Innbyggjarane i desse delane av Sverige blir no oppmoda til å avstå frå kontakt med andre enn dei ein bur saman med.

Dei blir òg bedne om å unngå kollektive transportmiddel og alle andre stader med mykje folk, og alle som kan, vet oppmoda til å jobbe heimanfrå.

På restaurantar over heile Sverige blir det innført ei ny maksgrense som inneber det ikkje kan sitje fleire enn åtte personar ved kvart bord.

Alle som oppheld seg på svenske serveringsstader må sitje, òg der det blir spelt musikk eller blir vist sport på Tv-skjermar.

Over 124.000 har til no testa positivt for koronaviruset i Sverige, der det er registrert 5.938 dødsfall. Det utgjer 59 dødsfall per 100.000 innbyggjarar.

Dette er over ti gonger så mange som i Noreg, der det har vore 282 dødsfall, rundt fem per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)