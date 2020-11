Testkapasiteten i Tyskland nærmar seg brestepunkt

utenriks

Både det tyske Folkehelseinstituttet Robert Koch Institute (RKI) og foreininga for medisinske laboratorium åtvara tysdag om at systemet for testing er i ferd med å nå den øvre grensa si.

– Vi står midt i eit maraton, seier visepresident Lars Schaade, som åtvarar om at ei dobling i nye smittetilfelle dei siste ti dagane betyr at Tyskland kan nå 400.000 daglege smitta rundt jul viss ikkje spreiinga av viruset blir avgrensa.

Dette vil innebere at Tyskland må gjennomføre 3 millionar testar i veka.

Måndag innførte landet ein fire veker lang ny lockdown.

(©NPK)