utenriks

Like etter midnatt vart, tradisjonen tru, den første stemma avlagd på sjølve valdagen i Dixville Notch, New Hampshire.

Alle dei registrerte veljarane i den vesle valkrinsen samla seg for å levere stemmene sine like etter midnatt, og oppteljinga kunne starte allereie fem minutt over midnatt. I siste folkeoppteljing budde det tolv personar i bygda. Søndag vart det avlagt fem stemmer.

Oppteljinga viste at Joe Biden fekk alle dei fem stemmene.

