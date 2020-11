utenriks

Vallokala er no opne i Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York og Virginia.

Det blir venta rekordhøg valdeltaking i år, sjølv om pandemien har sett preg på USA denne hausten.

Før valdagen rulla i gang, har heile 99,65 millionar amerikanarar førehandsstemt, viser tal frå U.S. Elections Project. Av dei har 35,72 millionar førehandsstemt med personleg oppmøte, medan 63,93 millionar har sendt inn poststemme.