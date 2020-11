USA-valet kan bli avgjort i domstolane

utenriks

Begge partia seier at dei er godt budde og har tusenvis av advokatar som er klare til å rykke inn i amerikanske rettssalar for å sikre at stemmer blir talde opp eller forkasta dersom noko ikkje er etter reglane.

Heilt sidan presidentvalet i 2000, då amerikansk Høgsterett til slutt stansa ei kaotisk oppteljing i Florida og utropte George W. Bush til vinnar, har partia hyra advokatar for å førebu seg på juridisk kamp.

Gjentekne utsegner frå president Donald Trump, som mellom anna hevdar at røysting via posten er ei oppskrift på valfusk, og som har reist tvil om han vil gå av dersom Joe Biden blir utropt som vinnar, kan tyde på at presidentvalet i år vil bli avgjort i retten.

– Vi kan komme til å sjå ein langvarig dragkamp i domstolane og gatene etter valet dersom det blir eit jamt resultat, seier professor Richard L. Hasen ved UC Irvine School of Law til The Atlantic.

– Etterspelet kan bli mykje verre enn under valet mellom George W. Bush og Al Gore i 2000, fryktar han.

Advokatmat

I fleire delstatar har valet for lengst vorte advokatmat, mellom anna i Texas der den øvste domstolen i delstaten i helga sette foten ned for eit krav frå Republikanarar om at nesten 127.000 stemmer som var gitt frå seg frå bilvindauge i Houston-området, måtte forkastast.

Rundt 300 søksmål knytte til valet er no til behandling hos domstolar over heile USA, og det alt før valresultatet finst.

Mange av søksmåla er knytte til nye prosedyrar for valavvikling, som utvida rett til å stemme via posten, som er innført som følgje av koronapandemien som til no har kosta nærare 240.000 amerikanarar livet.

Rekordmange førehandsstemmer

Nærare 100 millionar har alt førehandsstemt, anten via posten eller personleg frammøte, og det er fleire enn nokosinne.

Fristane for når poststemmer må vere framme, og for når oppteljinga av dei skal byrje eller vere fullført, varierer frå delstat til delstat.

Pennsylvania byrjar oppteljinga på valdagen, men i nokon av fylka i delstaten byrjar dei å telje først dagen etter. Fleire stader er det framleis uklart kva som vil skje med stemmer som blir forseinka i posten.

– Eg er framleis uviss på korleis oppteljinga og verifiseringa av førehandsstemmer skal skje i somme av vippestatane, som Pennsylvania, seier jussprofessoren Edward Foley ved Ohio State University til AP.

Forlengde fristen

Pennsylvanias øvste domstol har forlengt fristen for å få og telje førehandsstemmer til fredag, tre dagar etter valet, til protestar frå Republikanarane.

Amerikansk Høgsterett har likevel avvist protestane, men fleire av dei konservative dommarane i Høgsterett har antyda at saka kan hamne på bordet igjen, særleg dersom det viser seg at dei siste stemmene som blir talde blir avgjerande for utfallet i delstaten.

Trump vart rasande over høgsterettsavgjerda.

– Høgsterett har gjort ein forferdeleg ting mot landet vårt, sa han under eit valkampmøte i Pennsylvania laurdag. Søndag følgde han opp kritikken.

– Straks vallokala stengjer, rykkjer vi inn med advokatane våre, sa han.

Stor mobilisering

Republikanarane fryktar at dei rekordmange førehandsstemmene kjem av ei storstilt mobilisering av demokratar.

Også i vippestaten Nord-Carolina har presidentvalet hamna i retten, og der som i Pennsylvania står striden mellom demokratar som ønskjer å forlengje fristen for oppteljing av førehandsstemmer, og republikanarar som motset seg dette.

I Minnesota, også det ein viktig vippestat der Hillary Clinton vann i 2016, vil førehandsstemmer som kom seint bli skilde ut frå resten av stemmene, medan dei to partia kranglar i rettsvesenet om kva som skal skje med dei.

I Nevada har Republikanarane gått retts veg for å få stansa oppteljinga av poststemmer frå Las Vegas, fordi valobservatørane til partiet hevdar at dei ikkje får nødvendig tilgang i dei travle tellesentera.

Høgsterett

USA har aldri tidlegare opplevd større strid og meir juridisk tautrekking om eit val alt før det har funne stad. Det passar truleg Trump godt. Han har lege bak Biden på meiningsmålingane i månadsvis, men hevdar likevel at det berre er valfusk som kan ta frå han sigeren.

Trump har òg meir enn antyda at valet kan bli avgjort av domstolane, truleg i håp om at det til sjuande og sist blir amerikansk Høgsterett som peikar ut vinnaren. Det kan vere den beste sjansen Trump har til å vinne.

Blant dei ni dommarane i Høgsterett, blir seks rekna som konservative. Tre av dei er utnemnde av Trump sjølv.

Ikkje førebudd

– Vi er ikkje budde på dette i det heile, seier professor Julian Zelizer ved Princeton University til The Atlantic, i ein kommentar til kva som vil skje dersom Trump styrer vidare med hjelp frå Høgsterett.

– Vi snakkar om det, vi bekymrar oss over det, og vi førestiller oss kva det vil innebere. Men få har faktisk svar på kva som skjer dersom maskineriet til demokratiet blir nytta for å hindre eit legitimt utfall av valet, seier han.

– Grunnlova vår sikrar ikkje ei fredeleg overføring av makt, men snarare føreset det, konkluderer jussprofessor Lawrence Douglas i den ferske boka si med tittelen «Will He Go?".

