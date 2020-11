Wien-angripar var IS-sympatisør

utenriks

20-åringen, som vart drepen av politiet, var væpna med automatgevær, pistol og machete og iført eit falskt bombebelte.

Det vart opna eld på seks ulike stader i eit populært utelivsområde i sentrum av Wien, og to menn og to kvinner vart drepne. 17 andre vart såra under skytinga, blant dei ein politimann.

Tilstanden for sju av dei såra blir av sjukehuskjelder rekna som kritisk, ifølgje nyheitsbyrået APA.

Ute på prøve

20-åringen som vart drepen av politiet, hadde både nordmakedonsk og austerriksk statsborgarskap.

Ifølgje den austerrikske innanriksministeren Karl Nehammer vart han i april i fjor dømt til 22 månader i fengsel etter å ha prøvd å slutte seg til den ytterleggåande islamistgruppa IS i Syria. I desember i fjor vart han prøvelauslaten.

Politiet jakta tysdag framleis på fleire andre moglege gjerningsmenn, og innbyggjarane i Wien vart bedne om å halde seg innandørs.

– Vi kan ikkje sjå bort frå at det kan vere andre gjerningsmenn, sa innanriksminister Karl Nehammer under ein pressekonferanse i morgontimane.

Fleire område i byen er sperra av, og politihelikopter flaug lågt over byen tysdag formiddag. Soldatar vart samtidig sett inn for å vakte viktige bygningar.

Dømt

Politiet sprengde seg natt til tysdag inn i leilegheita til den drepne 20-åringen der det ifølgje Nehammer vart funne materiale som knyter han til IS.

Politiet slo òg til mot 15 andre adresser i Wien-området, og det vart gjort fleire arrestasjonar. Identiteten til dei arresterte er ikkje kjend, og det er heller ikkje kjent kva som eventuelt knyter dei til 20-åringen eller angrepet på måndag.

– Politiet vårt kjem til å opptre resolutt mot dette motbydelege terrorangrepet, tvitra statsministeren i Austerrike, Sebastian Kurz, tysdag.

– Vi kjem aldri til å la oss skremme av terrorisme og vil slå tilbake med alle middel, la han til.

Siste kveld før nedstenging

Angrepet på måndag starta i ein del av Wien som er kjent for utelivet sitt, og gjerningsmannen opna ifølgje ordførar Michael Ludwig eld både inne og utanfor fleire barar.

Austerrike er i ferd med å innføre strengare koronarestriksjonar på grunn av stigande smittetal, og måndag var siste kvelden restaurantar og barar var opne.