Ocasio-Cortez frå New York, Ilhan Omar frå Minnesota, Ayanna Pressley frå Massachusetts og Rashida Tlaib frå Michigan tilhøyrer venstresida i Demokratane og er ivrige forkjemparar for betre helsetilbod til alle, for strengare klimatiltak og andre progressive saker.

Dei fire har dei siste to åra vorte utsette for ei rekkje verbale rasistiske og hånlege angrep frå president Donald Trump og andre republikanske politikarar.

