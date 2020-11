114 døde etter jordskjelvet i Tyrkia – redningsaksjon blir avslutta

utenriks

Redningsarbeidarane har ikkje lenger håp om å finne nokon overlevande, fem dagar etter det kraftige jordskjelvet som ramma vestkysten i landet.

8.000 menneske har delteke i redningsaksjonen, der 107 menneske har vorte redda ut av ruinane.

Så seint som tysdag vart to jenter, høvesvis 14 og 3 år gamle, funne i live under ruinane av ein bygning i Izmir.

Rundt 1.000 menneske vart skadde i skjelvet, og 147 av dei var tysdag framleis innlagt på sjukehus.

Skjelvet på fredag vart målt til mellom 6,6 og 7 og hadde senteret sitt under botnen av Egearhavet nordaust for den greske øya Samos. Der omkom to tenåringar då ein vegg rasa over dei, medan 19 andre vart skadde.

(©NPK)