Forsiktige kommentarar i amerikanske aviser onsdag

utenriks

Los Angeles Times konstaterer tørt at president Donald Trump i det minste har forårsaka høg valdeltaking i byen. Samtidig fastslår dei at det kan vere ei lang ventetid som står framfor USA.

Både Los Angeles Times og New York Times kritiserer Trump for å setje fram falske påstandar om at han kunne vere sikker på valsiger, og for å setje valprosessen i tvil.

New York Times bruker framsideplass på å nemne at Joe Biden heile tida har fokusert på den såkalla «blå muren» i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, delstatar som røysta demokratisk under Obama, men for Trump i 2016. Det er framleis ikkje klart om muren er gjenreist, påpeikar dei.

Washington Post skriv at tysdagen beviser endå ein gong at det ikkje finst eit enkelt val i eit splitta USA.

(©NPK)