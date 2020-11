Oljeprisen stig

utenriks

Prisen på Nordsjøolje aukar med 2 prosent til 40,51 dollar fatet, medan den amerikanske WTI-olja stig med 80 cent, tilsvarande 2,1 prosent, til 38,46 dollar fatet.

Ifølgje bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute (API) minka råoljelagera førre veke. Det var i strid med prognosane til analytikarane, som sa at lagera ville auke med 890.000 fat olje, melder Reuters.

Oljeprisen fall kraftig førre veke, og vurderinga er at den kan pressast ytterlegare som følgje av at fleire land i Vest-Europa innfører restriksjonar og nedstengingar for å handtere koronapandemien.

