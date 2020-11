Pennsylvania-resultat kan ende i rettsstrid

utenriks

To føderale søksmål har som mål å hindre oppteljinga av førehandsstemmer. Det republikanske partiet har allereie gått til høgsterett i eit forsøk på å ekskludere stemmer som kjem etter at vallokala stengde. Trump hadde dagane før skjelt ut høgsterett for å ha nekta å sjå bort frå førehandsstemmer frå oppteljinga.

– Dei må ha tal. Dei kan ikkje la desse tinga bli utsette i mange dagar og kanskje veker. Dei kan ikkje gjere det. Heile verda ventar, sa Trump tysdag.

Like etter klokka 2 natt til onsdag lokal tid sa Trump at høgsteretten må ta stilling.

– Vi kjem til å gå til høgsterett. Vi ønskjer at all røysting må stanse, sa Trump.

To søksmål

I eitt av dei to søksmåla, levert inn i Pennsylvania, skuldar Republikanarane styresmaktene i det demokratisk kontrollerte fylket Montgomery for feil rundt handteringa av poststemmer. Ei talskvinne for fylket seier derimot at lovene i delstaten ikkje forbyr deira handtering av stemmene.

Ein føderal dommar i Philadelphia skal onsdag morgon lokal tid ta stilling til oppmodinga til Republikanarane om å stanse oppteljinga av det som er 49 stemmer.

Tysdag kveld leverte den republikanske kongressrepresentanten Mike Kelly og fem andre inn eit anna søksmål. Dette har til hensikt å stanse fylka i Pennsylvania som vil tillate veljarane med poststemmer som hadde vorte forkasta, å avleggje stemme på nytt.

Demokraten Kathy Boockvar, som er Pennsylvanias øvste ansvarlege for valgjennomføringa i delstaten, har svart at praksisen er juridisk korrekt og ikkje i strid med lova. Ho sa at det uansett ikkje dreier seg om mange veljarar som fekk stemme på nytt, utan at ho har gitt opp noko nøyaktig tal.

– Eg trur ikkje dette er noka stor sak, uansett korleis ho vil slå ut, seier Boockvar.

Dei fleste av førehandsstemmene i delstaten, både avlagde personleg før valdagen og via post, er frå demokratiske veljarar.

– Skaper tvil

Ein høgtståande advokat for Demokratane meiner søksmåla frå Republikanarane har til hensikt å reise tvil rundt resultatet og omstenda rundt valet, og for å skape unødvendig bekymring blant veljarane, utan at det finst juridisk grunnlag for det.

– Dei er utarbeidde for å gi inntrykk av at det heng ei sky over valet, seier Bob Bauer.

Det er ikkje første gong at juridisk strid pregar amerikanske val. I 2000 måtte høgsterett til slutt bestemme utfallet av valet. I alle presidentval sidan det har begge partia hatt store juridiske team i gang for å førebu seg på situasjonar der det kan vere strid rundt valresultatet.

I år har det på landsbasis, før valdagen 3. november, vorte levert inn rundt 300 valrelaterte søksmål. Mange blir knytt til endringar i prosedyren for å stemme – endringar som vart innførte som følgje av koronapandemien.

Juridisk grunnlag

Den juridiske striden står om i kva grad, om i det heile, forlenginga som Pennsylvanias øvste domstol hadde gitt om at poststemmer kan liggje i tre dagar etter valet, er eit brot på grunnlova i landet sjølv om forlenginga er i samsvar med Pennsylvanias eige lovverk. Republikanaranes argument er at grunnlova gir dei lovgivande forsamlingane i delstatane, ikkje domstolane i delstatane, myndigheit til å bestemme korleis stemmene skal teljast, òg om det dreier seg om poststemmer som blir mottekne etter valdagen, skal teljast.

Rundt 20 delstatar har opna for oppteljing av poststemmer som kjem etter valdagen, men den republikansk-kontrollerte lovgivande forsamlinga i Pennsylvania har ikkje gitt grønt lys til noka slik forlenging, sjølv ikkje med den store auken i poststemmer som følgje av koronapandemien.

(©NPK)