Saudi-Arabia lettar på restriksjonane for utanlandske arbeidarar

Frå og med mars vil ikkje arbeidsinnvandrarar lenger trenge løyvet til arbeidsgivaren for å byte jobb, reise eller forlate Saudi-Arabia, der det bur om lag ti millionar utlendingar.

Det såkalla kafala-systemet i landet er eit system nytta til å halde oversikt over arbeidsinnvandrarar, hovudsakleg i byggjebransjen. Systemet har fått kritikk for å utnytte låglønt arbeidsinnvandrarar, som ikkje har kunna forlate landet eller søkje ny jobb utan løyve frå arbeidsgivarane sine.

Med dei nye reglane vil arbeidarane kunne skaffe seg visa digitalt som gjer det mogleg å dra på besøk til heimlandet utan å trenge løyve. Arbeidsgivarane blir likevel varsla digitalt om reisa.

Menneskerettsgrupper har kritisert situasjonen for arbeidsinnvandrarane i landet. Dei har peika på at passet til arbeidarane ofte blir konfiskerte og at dei blir utsette for fysiske overgrep.

