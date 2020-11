Styrkeforholdet i Kongressen blir truleg uendra

utenriks

Styrkeforholdet i dei to kammera i Kongressen blir dermed uendra, noko som truleg er skuffande for Demokratane som hadde håpa å òg kapre fleirtalet i Senatet.

Demokratane lykkast rett nok med å vinne Arizona og Colorado frå Republikanarane, men tapte samtidig Alabama og ser heller ikkje ut til å ha lykkast i andre delstatar der det var spådd jamt løp.

Lindsey Graham, leiaren i republikanarane i justiskomiteen i Senatet og ein nær alliert av president Donald Trump, forsvarte plassen sin i Sør-Carolina, der han vart utfordra av Jaime Harrison.

– De sløste bort mykje pengar, var Grahams kommentar då resultatet var klart.

Han viser til at konkurrenten Harrison svidde av nærare 940 millionar kroner på valkampen sin.

– Dette er den dårlegaste avkastinga på investeringar i den politiske historia til USA, sa Graham.

Ikkje nok

Også i Iowa, Texas og Montana, der demokratar håpa å vinne, heldt republikanarane fortet.

Kontrollen over Senatet er svært viktig for den som blir valt til president. Sjølv om Biden skulle lykkast med å vinne valet, vil han derfor måtte jobbe hardt for å få Kongressen med på politikken sin.

Senatorane godkjenner dei personar som presidenten nominerer til sentrale stillingar i administrasjonen og regjeringa, og senatorane kan både få gjennomført og stanse delar av politikken til presidenten.

I dag kontrollerer republikanarane Senatet med 53 plassar mot Demokratanes 47. Tre eller fire plassar kan vippe fleirtalet, avhengig av kven som vinn presidentvalet, sidan visepresidenten kan avgjere ved stemmelikskap.

Onsdag ettermiddag hadde Republikanarane sikra seg 47 representantar, medan Demokratane hadde sikra seg 45.

Tilbakegang i «huset»

I Representanthuset har Demokratane i dag fleirtal med 232 mot Republikanaranes 197 representantar, men det ser no ut til at dei har mista fire plassar til republikanske representantar.

Demokratane var onsdag ettermiddag inne med 189 representantar, medan Republikanarane var inne med 183.

Eit svakare fleirtal vil gjere det vanskelegare for leiaren til Demokratane i Representanthuset, Nancy Pelosi, å samle troppane rundt ein felles politikk, sidan ho får færre å spele på for å danne fleirtal.

Ein av sigrane til Republikanarane i «huset» er overtakinga av setet til demokraten Collin Peterson i eit valdistrikt i Minnesota. Peterson har hatt plassen i 15 valperiodar, sidan 1991. Sjølv då Trump vann med eit forsprang på 31 prosentpoeng i valdistriktet 2016, klarte Peterson å behalde plassen, men no har han tapt mot republikanske Michelle Fischbach.

Demokratane ser òg ut til å miste fleire andre plassar som dei vann i 2018, i område der Trump gjorde det sterkt i 2016, mellom dei i Sør-Carolina, New Mexico og Oklahoma.

«The Squad» attvalt

På plussida kan likevel Demokratane notere seg at både Alexandria Ocasio-Cortez og dei tre andre som blir kalla «The Squad», har vorte attvalde til Representanthuset.

Ocasio-Cortez frå New York, Ilhan Omar frå Minnesota, Ayanna Pressley frå Massachusetts og Rashida Tlaib frå Michigan tilhøyrer venstresida i Demokratane og er ivrige forkjemparar for betre helsetilbod til alle, strengare klimatiltak og andre progressive saker.

Dei fire har dei siste to åra vorte utsette for ei rekkje verbale rasistiske og hånlege angrep frå president Donald Trump og andre republikanske politikarar.

(©NPK)