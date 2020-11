Trump hevdar å ha vunne valet – sjølv om mange stemmer står att å telje

utenriks

I ein tale medan stemmene blir talde i USA, gjekk Trump gjennom dei førebelse resultata i ei rekkje delstatar. Han hevda at han hadde vunne vippestatane Pennsylvania og Michigan, sjølv om det står att mange stemmer å telje der.

Dette gjer Trump tilsynelatande svært sikker på at han vil vinne heile presidentvalet – sjølv om det så langt slett ikkje er nokon garanti for det.

– Vi kjem til å vinne dette. Og slik eg ser det, har vi allereie vunne, sa Trump.

– Stor svindel

Trump kom òg med skuldingar om juks og valfusk i den korte talen sin. Han hevda at «nasjonen vår vert utsatt for ein stor svindel», og at USAs høgsterett må ta stilling til saka.

– Vi kjem til å gå til høgsterett. Vi ønskjer at all røysting må stanse, sa presidenten.

I USA har røystinga allereie stansa, men stemmeteljinga går føre seg ei rekkje stader. Før talen hevda Trump på Twitter at motstandarane hans prøver å «stele» valet. Meldinga vart skjult av Twitter.

– Dette er ei skam for landet vårt. Vi gjorde oss klare til å vinne dette valet. Ærleg talt så hadde vi vunne dette valet, hevda Trump i talen i Det kvite hus.

– På veg mot siger

Etter at Trump var ferdig med å snakke, kom visepresident Mike Pence på scena og sa at Trump var på veg mot siger. Pence brukte ikkje formuleringar som at valet allereie var vunne.

I talen verka Trump litt mindre sikker på korleis resultatet ville bli i delstaten Arizona. Kort tid seinare melde nyheitsbyrået AP at Joe Biden har vunne der.

Trump antyda òg at han hadde vore nær ved å erklære siger tidlegare på kvelden, men at noko så endra seg.

– Vi budde oss på ei stor feiring. Vi vann alt. Og så plutseleg vart det avlyst.

At ein presidentkandidat hevdar å ha vunne før resultatet er klart, skal aldri tidlegare ha skjedd i nyare amerikansk historie. Påstanden til Trump kom rett nok ikkje som ei tydeleg erklæring, men nærast som noko han sa i ei bisetning.

