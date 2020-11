Trump hevdar demokratane vil stele valet – Twitter skjulte meldinga

utenriks

Rett etter at Joe Biden hadde halde ein tale der han sa at «Vi er på god veg mot å vinne dette valet», skreiv Donald Trump i ein twittermelding at han leier stort, men at «dei prøver å stele valet. Vi kan ikkje la dei gjere det».

Rett etterpå vart meldinga skjult av Twitter og erstatta med denne teksten: «Noko av, eller heile, innhaldet delt i denne tweeten er omstridt og kan vere villeiande om ein valprosess».

Jamt

Då Biden talte til tilhengjarane sine sa han at han er optimistisk og forventar å vinne fleire vippestatar etter kvart som stemmene blir talde. Både talen hans og Twitter-meldinga til Trump kom tidleg onsdag morgon norsk tid, etter at dei fleste vallokala i USA var stengd.

Det ligg an til å bli veldig jamt i presidentvalet i år. Både Trump og Biden har sikra seg ei rekkje delstatar der det var venta at dei skulle vinne.

Trump heldt på Texas og sikra seg òg den viktige vippestaten Florida. Med høvesvis 38 og 29 valmanns-stemmer frå dei to statane, ligg Trump på 213 stemmer ved 7.30-tida, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Biden var på same tid tildelt 225 valmanns-stemmer i prognosen til byrået. Det trengst minst 270 stemmer for å sikre seg fleirtal og dermed siger i valet.

Kan ta tid

CNN meiner valet ligg an til å bli avgjort i delstatane Arizona, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Det er venta at oppteljinga vil ta lengre tid i år enn elles, mellom anna fordi pandemien har ført til at langt fleire enn vanleg har stemt per post eller levert inn førehandsstemme. Når desse stemmene skal vere ferdig talde, varierer frå delstat til delstat.