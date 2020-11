Tsjekkia med omfattande testsystem på eldreheimane

utenriks

Testprogrammet inneber å teste opp mot 100.000 bebuarar og 80.000 tilsette ved hjelp av antistoff-testar.

Testinga startar allereie onsdag og vil bli gjort kvar veke i tida framover. Tiltaket er innført etter at delen over 65 år som har testa positivt den siste tida, har stige over 20 prosent.

I Tsjekkia har det til no vorte registrert over 360.000 koronatilfelle, 170.00 av dei berre dei to siste vekene. Nesten ein tredel av dei nær 4.000 koronarelaterte dødsfalla i landet har vorte registrerte den siste veka.

