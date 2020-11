USA sel dronar til Taiwan – Kina reagerer kraftig

utenriks

Kinas utanriksdepartement åtvarar om at eit dronesal vil «gripe brutalt inn i Kinas interne saker og undergrave Kinas suverenitet og sikkerheitsinteresser på ein alvorleg måte».

Dronesalet er meint å støtte Taiwans planar om å modernisere forsvaret og halde oppe forsvarskapasiteten, ifølgje ei fråsegn frå USAs utanriksdepartementet tysdag.

Det skal òg bidra til å styrkje den politiske stabiliteten og militære balansen i Aust-Asia, ifølgje USA. Salet er verd 600 millionar dollar.

I slutten av oktober kunngjorde USA sal av eit kystforsvarssystem verd 2,4 milliardar dollar til Taiwan. Kina bad dei då om å stanse våpensal til øya.

Taiwanske styresmakter takka onsdag for det tredje våpensalet på to veker. I ei fråsegn frå president Tsai Ing-wen heiter det at dronane møter Taiwans etterspurnad og styrkjer evna deira til å forsvare seg.

Kina og Taiwan har vore skilde sidan kommunistane vann den kinesiske borgarkrigen i 1949 og overtok makta på fastlandet. Dei overvunne nasjonalistane søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt sjølvstyre, men Kina truar med invasjon dersom leiinga i hovudstaden Taipei formelt erklærer sjølvstende.

