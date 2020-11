Valvinnar blir truleg ikkje utropt før torsdag

utenriks

Vippestaten Michigan, der kampen står om 16 valmenn, har resultata klare først onsdag kveld lokal tid. Det opplyser delstatsstyresmaktene ifølgje Bloomberg News.

Heller ikkje i vippestatane Pennsylvania eller Wisconsin blir det venta at dei kan kåre nokon vinnar enno. Der står kampen om høvesvis 20 og 10 valmenn.

I desse tre delstatane dreier det seg dermed om totalt 46 valmenn. Det kan bli avgjerande for utfallet av presidentvalet.

Pennsylvanias delstatsstyresmakter anslår at den endelege oppteljinga vil vere klar innan nokre dagar. I Detroit i Michigan er målet å vere ferdig med oppteljinga onsdag kveld lokal tid, medan andre fylke i delstaten blir venta å kunne melde inn resultat gjennom dagen onsdag.

Wisconsin, ein delstat der valsystemet i høg grad er desentralisert, blir små kommunar venta å kunne levere tal først. I den største byen i delstaten Milwaukee antek ein at oppteljinga vil vere ferdig ved 10-tida onsdag føremiddag norsk tid.

I Nevada rekna delstatsstyresmaktene med at oppteljinga kunne starte ved 6.30-tida onsdag morgon norsk tid, men at det kan truleg dryge til neste veke før det endelege resultatet er klart.

– Fristen for å få poststemmer er 10. november, og fristen for oppteljing er 12. november, seier Jennifer A. Russell, ei talskvinne for delstaten.

