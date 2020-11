Forspranget Biden har i Arizona krympar

utenriks

Til saman har Joe Biden no eit forsprang på 68.000 stemmer, og det skal stå att om lag 450.000 stemmer å telje i delstaten. Den siste bolken med stemmer som vart offentleggjorde i Maricopa County, der den femte største by i USA, Phoenix, ligg, gjorde at Trump henta inn 10.783 stemmer.

Ifølgje New York Times vil Trump ha nok stemmer til å vinne Arizona dersom han held fram med å hente inn forspranget i same tempo. Men dei skriv òg at det er langt frå sikkert.

Arizona har elleve valmenn og har stemt republikansk i dei aller fleste presidentvala. Om Trump klarer å hente inn Bidens forsprang og vinne staten, vil han auke sine eigne sjansar til attval betydeleg.

(©NPK)