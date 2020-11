utenriks

Det skjer etter at viruset allereie hadde spreidd seg blant ville fuglar i området, skriv Reuters.

Åtte høns døydde kort tid etter at viruset hadde vorte påvist, ifølgje departementet, som legg til at resten av bestanden på garden har vorte avliva. Tidlegare i år vart den same typen fugleinfluensa oppdaga på ein hønsegard lengre sør i landet.

Også i Nederland og Storbritannia har det vorte påvist fugleinfluensa på fleire gardar, der fuglane no vil bli avliva.

