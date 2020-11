Gary Peters i Michigan bergar plassen i Senatet

utenriks

Den trauste senatoren Peters fekk hard motstand av meir fargerike John James, ein svart forretningsmann og Irak-veteran frå Detroit, men vann til slutt hårfint.

Plassen til Peters var den Republikanarane mest satsa på å ta frå Demokratane, utanom mandatet til Doug Jones i Alabama, som Demokratane tapte allereie på valdagen.

Men sjølv om Demokratane forsvarte mandatet til Peters, har truleg målsetjinga om å ta fleirtalet i Senatet falle i grus.

I det noverande Senatet har dei hatt 47 plassar mot Republikanaranes 53, og dei trong derfor å erobre minst fem plassar til for å vege opp for det venta tapet av Jones og få eit fleirtal på 51. Om Biden blir president, ville det halde med 50 sidan stemma til visepresidenten avgjer ved stemmelikskap.

Klarte to nye

Men hittil har dei berre klart to – den tidlegare astronauten Mark Kelly som overvann Martha McSally i Arizona, og tidlegare guvernør John Hickenlooper som tek over etter Cory Gardner som senator frå Colorado.

Dei demokratiske kandidatane Sara Gideon og Theresa Greenfield greidde heller ikkje å vippe ut Susan Collins frå Maine eller Joni Ernst frå Iowa.

Valet i Nord-Carolina, som er det femte Demokratane hadde sett seg ut som hovudmål, er enno ikkje avgjort. Senator Thom Tillis erklærte at han hadde vunne då få stemmer stod att, men utfordraren Cal Cunningham har enno ikkje innrømt tap.

Rekordbeløp forgjeves

Heller ikkje i Texas, Kansas, Montana, Alaska eller Sør-Carolina, der moglegheitene var snevrare, lukkast Demokratane. I Sør-Carolina brukte utfordraren Jaime Harrison rekordstore pengebeløp på å dytte ut leiaren for Senatets justiskomité, Lindsey Graham, men forgjeves.

– Du sølte bort ein masse pengar, sa Graham etter å ha slått Harrison, som hadde samla inn over 100 millionar dollar til valkampen sin.

Eit siste håp for Demokratane er Georgia, der det i år er to val på senator, og i alle fall det eine går til ein annan omgang i januar mellom senator Kelly Loeffler og den demokratiske utfordraren Ralph Warnock. I det andre har truleg republikanaren David Perdue behalde plassen.

Om Biden blir president, blir jobben hans mykje vanskelegare utan støtte frå eit fleirtal i Senatet, der all lovgiving må vedtakast i samarbeid med Representanthuset, og der alle føderale dommarar, inkludert høgsterettsdommarar, ministrar og ambassadørar må godkjennast.

Fleirtalet krympar i Representanthuset

Demokratane beheld likevel fleirtalet i Representanthuset, men også her har dei tapt plassar og fleirtalet er krympa. Dei vann 41 nye plassar ved mellomvalet i 2016 og hadde no eit fleirtal på 235 mot 197.

Demokratane vann to nye kongressrepresentantar i Nord-Carolina etter at valkrinsane der var teikna om etter ordre frå ein domstol.

Men dei tapte samtidig minst ti plassar etter at dei vann 41 plassar i mellomvalet for to år sidan, mellom dei fleire moderate kongressrepresentantane som var valde inn i republikanske distrikt i konservative statar som Oklahoma og Sør-Carolina.

Samtidig er den radikale gruppa på fire kvinner, The Squad, som blir leidd av Alexandria Ocasio-Cortez, utvida med fleire nye progressive representantar som slo ut meir moderate demokratar i primærvala.

På den andre sida får Representanthuset den første medlemmen sin som trur på den ville konspirasjonsteorien QAnon – Marjorie Taylor Greene frå eit konservativt distrikt i Georgia.

(©NPK)