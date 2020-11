Ny dag med naglebiting for amerikanarane – Biden klart nærast

utenriks

Heile USA følgjer no særleg med på oppteljinga i Pennsylvania, i det amerikanarane står opp torsdag. Sikrar Biden fødestaten sin, er han president.

Oppteljinga av brevstemmer er venta å gå kraftig i hans favør, fordi det særleg er mange frå storbyen Philadelphia og omland som har sendt stemmesetelen i posten. Førebels leier Trump med om lag 164.000 stemmer, men marginen var på så mykje som 600.000 onsdag.

Søksmål i «Den blå muren»

Det er Biden-sigrane i Michigan og Wisconsin som har sørgt for at han står på dørstokken til Det kvite hus. Mens Trump tok ei stor leiing i begge delstatane på valnatta, byksa Biden fram då resultat frå brevstemmene byrja å bli offentleggjorde.

Trump tok Michigan, Pennsylvania og Wisconsin på høgst overraskande vis i 2016, med ein margin på berre 77.000 stemmer til saman. Statane, som blir rekna som viktige delar av «den blå muren», var dei mest sentrale delane av valsigeren, og har vore eit ynda mål for demokratane i år.

Trump har erklært at han har vunne fleire gonger. Han meiner valfusk er den einaste måten han kan tape på, og har allereie sett i gang ei rekkje søksmål i fleire statar for å hindre Biden i å bli president.

I Wisconsin har han bede om omteljing, noko han har rett til sidan Biden har vunne delstaten med mindre enn eit prosentpoeng. Likevel blir det ikkje venta at ei slik omteljing vil flytte på stort meir enn eit par hundre stemmer, som ikkje vil vere nok.

I Georgia, Michigan, Nevada og Pennsylvania har det òg allereie komme rettslege forsøk på å stanse oppteljinga eller avvise stemmer som ikkje var ferdig talde på valnatta. I tillegg er det demonstrasjonar frå Trump-tilhengjarar utanfor vallokale for å stanse oppteljinga fleire stader.

Nøkkelsteinen avgjer

I fem delstatar er det brei semje om at ingen kan kårast til vinnar enno. Det gjeld Alaska, Georgia, Nevada, Nord-Carolina, og Pennsylvania. I tillegg har mange medium venta med å kåre Joe Biden til vinnar i Arizona.

Joe Biden sit med 253 valmannsstemmer utan Arizona, Donald Trump med 214. For å få fleirtal må ein ha 270. Pennsylvania, som passande nok har kallenamnet «Keystone State» – «Nøkkelstein-staten» – er nøkkelen for begge partar.

Pennsylvania er den viktigaste delstaten som står att, men for Trump må fleire bitar falle på plass om han skal bli attvald. Blant dei er Arizona. Her har oppteljinga teke lenger tid enn venta, og ventetida kan bli endå lenger – neste bolk som blir venta frå fylket Maricopa, der USAs femte største by Phoenix ligg, kjem truleg først natt til fredag norsk tid. Ironisk nok er Maricopa County den einaste staden der politiet har måtta stengje av eit vallokale, grunna demonstrasjonar frå Trump-tilhengjarar.

Rekordoppslutning

Presidenten må òg ha siger i Nord-Carolina, der han blir venta å vinne, og i Georgia, der Biden halar innpå – sjølv om det er uvisst om det held for han.

Uansett korleis utfallet blir i valmannskollegiet, har begge kandidatar sett rekordar. Joe Biden er den første presidentkandidaten i amerikansk historie til å få over 70 millionar stemmer frå befolkninga, medan Donald Trump slettar si eiga toppnotering for Det republikanske partiet med minst 68,6 millionar stemmer.

Ifølgje US Elections Project, som er eit faktaprosjekt i regi av University of Florida, har over 159 millionar menneske stemt ved valet i år, noko som svarer til 66,5 prosent av den stemmeføre befolkninga. Det vil i så fall vere den beste valoppslutninga sidan 1900.

