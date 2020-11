Over 100.000 nye koronasmitta i USA siste døgn

utenriks

I alt 108.389 nye smittetilfelle vart rapporterte dagen etter at millionar av amerikanarar stemde på den nye presidenten i landet, viser oversikta til Worldometers. På sjølve valdagen 3. november vart det registrert over 94.000 nye tilfelle.

På landsbasis er det registrert 9.801.355 stadfesta koronatilfelle og 239.829 koronarelaterte dødsfall sidan februar. Siste døgn vart 1.201 nye dødsfall registrert.

Delstatane Maine, Minnesota, Idaho og Indiana registrerte det høgaste daglege smittetalet sidan pandemien vart erklært.

Fleire sjukehusinnleggingar

Auken skjer samtidig som talet på sjukehusinnleggingar òg aukar jamt og truar med å overbelaste helsesystemet i hardt ramma område, skriv Washington Post.

I 17 delstatar, som Kansas, Tennessee Virginia, Oklahoma, Montana, Iowa, Nord-Dakota, Sør-Dakota, Ohio, Nebraska, Minnesota, Indiana og West Virginia, vart det høgaste talet sjukehusinnleggingar registrert, skriv avisa.

Meir enn 50.000 er for tida innlagde med covid-19 ved amerikanske sjukehus, ifølgje Covid Tracking Project. Det er ein auke på om lag 64 prosent sidan starten av oktober, skriv The New York Times, som også melder om over 100.000 smitta det siste døgnet.

Baltimore-baserte Johns Hopkins University melder på si side om 99.660 smitta det siste døgnet, noko som også er ny dagsrekord i USA, medan Reuters' oversikt viser minst 102.591 nye smitta onsdag.

Bekymring

Helsestyresmaktene i fleire delstatar har allereie åtvara mot utfordringa med å handtere fleire sjukehusinnleggingar på grunn av koronapandemien samtidig med den kommande influensasesongen.

I Kansas opplyser fleire sjukehus at dei ventar mangel på tilsette dei neste vekene som følgje av at det blir rapportert inn over 1.000 nye smittetilfelle kvar dag, melder nyheitsbyrået AP.

Pandemien har ramma den amerikanske økonomien hardt og påverka òg valgjennomføringa. For å unngå kø og risiko for smitte stemde over 100 millionar veljarar personleg eller per post før valdagen 3. november – det høgaste talet nokon gong.

(©NPK)