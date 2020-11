Trump leier med knapt 15.000 stemmer i Georgia

utenriks

Forskjellen utgjer dermed berre 0,3 prosentpoeng, ifølgje APS oversikt.

Medan Trump har 2.434.354 stemmer, har Biden 2.419.589 stemmer, eller 49,5 prosents oppslutning til Trump, og 49,2 til Biden.

Ifølgje CNN blir det anteke at førehands- og brevstemmer som enno ikkje er talde, vil slå ut i favør av Biden.

Samtidig har den republikanske senatoren David Perdue no under 50 prosents oppslutning, noko som betyr at han vil møte demokraten Jon Ossoff til omkamp i januar.

Kampen om denne plassen kan, teoretisk sett, avgjere om det blir demokratane eller republikanarane som får fleirtal i Senatet.

(©NPK)