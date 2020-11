Trump-rørsla blir ikkje borte sjølv om han taper valet

utenriks

– Trump-rørsla har komme for å bli, seier den republikanske kommentatoren Sophia A. Nelson.

Sjølv om ho ofte blir skildra som ei rørsle beståande av eldre kvite på landsbygda, var basen til Trump stor nok til å gi han det høgaste stemmetalet i amerikansk historie, berre bak Joe Biden i år og Barack Obama i 2008.

Mange latinos, som normalt blir rekna å tilhøyre venstresida, vende seg til dømes til Trump i år og bidrog til at han lett vann Florida.

Henta nye veljarar

– Forut for valet snakka mange ekspertar om at Trump ikkje kunne hente inn nye veljarar, seier Abraham Gutman ved avisa Philadelphia Inquirer.

Likevel vil det vise seg at han fekk rundt 5 millionar fleire stemmer i år enn han gjorde då han vann over Hillary Clinton i 2016.

– Uansett utfall av valet, anten i form av talet på valmenn eller i stemmetal, må media undersøkje kvifor dei har gått glipp av historia om Trump-rørsla, trass i alt blekket dei har brukt på å skrive om veljarane, seier Gutman.

Massiv støtte

Trump heldt fleire titals massemøte under innspurten til valet i år, der han vart hylla av betydelege folkemengder. Det var lastebilparadar og båtparadar for han i den eine amerikanske byen etter den andre. Og alt vitna om enorm støtte.

– Tilhengjarane hans elskar han. Dei elskar han fordi han set Amerika først og amerikanarar først. Dei forstår at han kjempar for dei, og vi har utvida koalisjon vår, seier Jim Worthington, grunnleggjaren av People4Trump.

Trumps omstridde handtering av koronapandemien, som hittil har kravd 240.000 amerikanske liv, den beintøffe innvandringspolitikken og den brautande stilen hans har ikkje skremt bort tilhengjarane, og han er framleis ein av dei mest populære republikanske politikarane sidan Ronald Reagan.

– Autentisk

Tilhengjarane hans har ein reell forkjærleik «for denne typen, trass alle skavankane hans, eller kanskje på grunn av skavankane hans», seier John Feehery ved lobbyfirmaet EFB Advocacy, som har jobba for fleire republikanske politikarar.

– Det er ein merkeleg ting fordi han er så autentisk. Han seier det som fell han inn, og folk liker å sjå kva som fell han inn, seier han.

Om Trump endar opp som vinnaren av valet, er arven etter han ikkje klar før om fleire år, og om han taper, «trur eg ikkje rørsla forsvinn», seier Worthington.

Innverknad på partiet

Og mange trur at innverknaden han har over det republikanske partiet, som har støtta massivt opp om han dei siste fire åra, ikkje blir påverka av eit tap i 2020.

Sjølv om han taper i presidentvalet, ligg Republikanarane an til å behalde fleirtalet i Senatet og ikkje tape for mykje i Representanthuset.

– Ting har gått bra for partiet som han har leidd, og det vil truleg påverke retninga til partiet òg når han ikkje er på TV like ofte, seier professor Daniel Schlozman ved Johns Hopkins University.

Under slike omstende er det meir sannsynleg at partiet held fram på same kurs enn at dei seier dei må gjere noko heilt annleis, seier han.

Professor David Hopkins ved Boston College meiner at Trump vil ha betydeleg innverknad på partiet minst i fire år til, sjølv om han taper valet.

Kan stille igjen

Og Worthington seier han ikkje blir overraska om Trump stiller til val igjen. Han meiner at Trump vil ha enorm støtte om han stiller til val att om fire år.

På spørsmål om kven som kunne utgjere ei mogleg ny bølgje av Trump-politikarar, seier Worthington at han meiner dottera Ivanka, ikkje sonen Donald junior, peikar seg ut som arvtakaren.

– Ho er berre ein veldig imponerande person, seier han.

Men Hopkins er ikkje like sikker.

– Det er openbert at noko av appellen til Trump botnar i hans eigen personlegdom, som kanskje ikkje kan overførast til andre når han ein gong forlèt scena, seier han.

(©NPK)