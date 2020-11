Vatikanet: Synet kyrkja har på partnarskap er uendra

utenriks

Utsegnene til paven endrar ikkje den offisielle doktrinen til kyrkja, ifølgje eit forklarande notat som er sendt ut til Vatikanets ambassadørar verda over, og som skal vidareførast til biskopane.

Dokumentet stadfestar at fråsegnene i dokumentarfilmen Francesco stammar frå eit TV-intervju i 2019. Filmen, som hadde premiere i oktober, skapte stort oppstyr grunna utsegnene frå paven om homofile.

– Homoseksuelle personar har rett til å vere i ein familie. Dei er Guds barn, seier Frans.

– Det vi må ha, er ei sivil partnarskapslov, på den måten er dei juridisk dekt, legg paven til.

I notatet frå Vatikanet blir det peika på at sitata stammar frå to ulike svar, som vart redigerte saman og utelèt viktig kontekst. Det blir forklart at pave Frans snakkar om at homofile ikkje bør avvisast av sine eigne foreldre, ikkje at homofile bør ha rett til å oppdra eigne barn, slik filmen framstiller det som.

Den siste delen av sitatet skal stamme frå då paven var erkebiskop i Buenos Aires, der han var imot å la likekjønna par gifte seg, men stilte seg bak å gi dei retten til sivile partnarskap.

Brevet konkluderer med at paven «viser til visse statlege avgjerder, ikkje til kyrkjeleg doktrine, som han har støtta opp om fleire gonger opp gjennom åra.»

Utsegnene frå paven er tekne ut av samanheng, heiter det frå Vatikanet. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB

(©NPK)