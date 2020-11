Alle i Liverpool får tilbod om koronatest

utenriks

Det er første gong alle innbyggjarane i ein by i Storbritannia får tilbod om testing, uansett om dei har symptom eller ikkje. Ordførar Joe Anderson håpar at pilotprosjektet kan redde liv og hindre at sjukehusa blir overfylte av covid-pasientar, melder BBC.

Han håpar òg at det vil føre til at byen kan lempe på dei strenge restriksjonane som no rår.

Skular, frisørsalongar og eldreheimar fungerer frå og med fredag som testsenter, og om lag 2.000 soldatar og anna militært personell er innkalla for å hjelpe til.

Det bur over ein halv million menneske i byen.

