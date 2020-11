Biden svært nær siger etter å ha teke leiinga i Pennsylvania

utenriks

I Pennsylvania leier Biden no med 49,5 prosent mot 49,4 prosent til Donald Trump, ifølgje oversikta til AP.

Under 6.000 stemmer skil dei to, men det står framleis titusenvis av stemmer att å telje i delstaten. Det er likevel venta at eit stort fleirtal av desse vil gå til Biden sidan det dreier seg om førehandsstemmer.

Trump leidde med over 10 prosent dagen etter valet, men sidan då har forspranget minka jamt og trutt i takt med at millionar av poststemmer vart talde.

Pennsylvania har 20 valmenn, og vil vere ein avgjerande siger i Joe Bidens ferd mot dei 270 valmennene han treng for å vinne presidentvalet.

Rustbeltestatane

Tidlegare fredag tok Biden òg over leiinga i Georgia, der kampen står om 16 valmenn. Der var det berre 1.100 stemmer som skilde dei to fredag morgon amerikansk tid, ifølgje AP.

Georgia er kjend som ein republikansk bastion, medan Pennsylvania i nordaust tilhøyrer det såkalla rustbeltet, der Biden har satsa stort på å ta tilbake stemmene frå kvite arbeidarklasseveljarar, som demokratane tapte for fire år sidan.

Donald Trump tok ein viktig, men knapp siger i delstaten i 2016. Førre gong ein republikanar vann denne staten før Trumps siger, var George H.W. Bush i 1988.

Frå før av har Biden òg vunne rustbeltestatane Michigan og Wisconsin.

Nøler med å kåre vinnar

AP og andre amerikanske medium har enno ikkje utropt Biden til vinnar av presidentvalet, sjølv om svært mykje no tyder på at han har sigeren i boks. Det amerikanske analysesenteret Decision Desk har likevel allereie utropt Biden til vinnar basert på prognosar som viser at han får flest stemmer i Pennsylvania.

Dersom resultatet i Pennsylvania blir svært jamt, kan det likevel føre til ei omteljing av stemmene.

Trumps valkampstab har varsla ei rekkje søksmål i samband med stemmeoppteljinga, men så langt har dei hatt lite suksess i domstolane.