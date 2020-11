EU opnar forsvarssamarbeid for tredjeland

utenriks

Vilkåra som vart klare torsdag, set ramma for korleis tredjeland «unntaksvis kan bli invitert til å bli med i enkeltprosjekt», skriv EU-rådet. I tillegg til politiske og juridiske krav, må eit land som blir med, «tilføre prosjektet betydeleg meirverdi».

Land som ønskjer å delta, må «dele EUs verdiar og prinsipp» og støtte opp om målet med den felles tryggingspolitikken i unionen. Det må òg vere ein avtale om informasjonstryggleik inkludert.

Samarbeid

Noreg er allereie aktivt med i EUs forsvarsbyrå EDA og ønskjer den nye utviklinga i Pesco velkommen.

– Norske styresmakter har arbeidd aktivt for at tredjeland kan delta i Pesco, og avgjerda er viktig både for samarbeidet vårt med EU og for samarbeidet mellom EU og Nato, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB. Han seier Noreg allereie har sett seg ut fleire prosjekt der Noreg kan bidra.

– Eitt av dei høgast prioriterte prosjekta frå vår side er militær mobilitet, som har som mål å auke evna til å flytte militære styrkar over landegrensene i Europa. Dette står òg sentralt i EU-Nato-samarbeidet, seier Bakke-Jensen.

Nesten heile EU

25 av dei 27 EU-landa – unntaka er Danmark og Malta – deltek i Pesco, som er ei forkorting for «permanent strukturert samarbeid» på engelsk. Samarbeidet skal bidra til å styrkje EUs forsvarsevne og gjere Europa mindre avhengig av amerikansk militært vern.

For eit år sidan vedtok EU å utvide talet på Pesco-prosjekt til 47. Kor mange land som deltek, varierer frå prosjekt til prosjekt.

