Kosovo stengjer ned over helga

utenriks

Berre bakeri, apotek, mindre butikkar, bensinstasjonar, helseinstitusjonar og liknande institusjonar får halde ope. Folk og privatbilar får ikkje lov til å reise i sju kommunar, mellom dei hovudstaden Pristina.

Nedstenginga varer frå 18.00 lokal tid fredag til 05.00 måndag.

Kosovo, eit land med drygt 1,84 millionar innbyggjarar, melde om 728 nye koronatilfelle fredag, tolv gonger så mange som for ein månad sidan. Landet melde òg om tolv nye dødsfall. Kosovo har no til saman 22.934 koronavirustilfelle og 732 dødsfall, og har eit smittetrykk på 266 tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

